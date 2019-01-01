Just One Earth
Killed for Food
Worldwide
Cows
300,000,000 killed / year
10 killed / second
Goats
460,000,000 killed / year
15 killed / second
Sheep
550,000,000 killed / year
17 killed / second
Turkeys
670,000,000 killed / year
21 killed / second
Rabbits
980,000,000 killed / year
31 killed / second
Pigs
1,500,000,000 killed / year
48 killed / second
Ducks
3,000,000,000 killed / year
95 killed / second
Chickens
50,000,000,000 killed / year
1,585 killed / second
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Animals killed for food since you opened this page
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Credits
Source:
Food & Agriculture Organization, 2016
Visualization inspired by
Printing Money
by Neal Agarwal
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Erica Du
, and
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