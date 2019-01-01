Just One Earth

Killed for Food

Worldwide

Cows

300,000,000 killed / year
10 killed / second

Goats

460,000,000 killed / year
15 killed / second

Sheep

550,000,000 killed / year
17 killed / second

Turkeys

670,000,000 killed / year
21 killed / second

Rabbits

980,000,000 killed / year
31 killed / second

Pigs

1,500,000,000 killed / year
48 killed / second

Ducks

3,000,000,000 killed / year
95 killed / second

Chickens

50,000,000,000 killed / year
1,585 killed / second

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Animals killed for food since you opened this page

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Credits
Source: Food & Agriculture Organization, 2016
Visualization inspired by Printing Money by Neal Agarwal

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